Vente de données personnelles: une plainte déposée contre la Sonatel SA,OM et la CDP

Une plainte a été déposée contre Sonatel SA, le service Orange Money et la Commission de protection des données personnelles (Cdp) pour vente de données personnelles, rapporte le quotidien L’As dans son édition du lundi 7 octobre 2019.



Selon le journal, la dame Magatte Ndiaye Diop, auteure de la plainte, accuse Sonatel d’avoir vendu des données à caractère personnel à OFM qui exploite Orange Money. Saisie de cette affaire, la présidente de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Seynabou Ndiaye Diakhaté, a jugé nécessaire d’ordonner l’ouverture d’une enquête.



La plaignante Mme Ndoye a été convoquée et auditionnée mercredi 2 octobre, de 10h30 à 14h30, face aux enquêteurs de l’Ofnac. Cela devrait être ensuite au tour de Sonatel SA, OFM et la CDP de passer devant l’Ofnac.