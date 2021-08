«Vente de matériels du public aux structures privés » : le mouvement Gueum Sa Bopp dépose une plainte devant l’Ofnac

La déclaration du Docteur Babacar Niang, Médecin-chef de Suma Assistance, selon laquelle « du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé » fait réagir le mouvement Gueum Sa Bopp de Bougane Guèye Dany. Les cadres dudit mouvement ont déposé une plainte devant l’Ofnca (Office national de lutte contre la fraude et la corruption) pour réclamer l’ouverture d’une enquête afin d’éclairer le peuple sénégalais.



« Nos cadres ont bel et bien déposé une lettre auprès de l’Ofnac. La lettre a été déposée par M. El Hadji Goumbo Sagna qui fait partie de la cellule des cadres de notre mouvement. Il y a eu une ampliation qui a été déposée au niveau du Parquet de Dakar et au niveau de la maison judiciaire de l’Etat », a expliqué l’administrateur de Gueum Sa Bopp, Dr Mouhamed Diallo.



Par cette plainte, le mouvement Gueum Sa Bopp souhaite que la lumière soit faite sur cette affaire. « Certes, si nous accusons quelqu’un, il peut bien y avoir une présomption d’innocence. Mais, par rapport au système de corruption, les cadres exigent l’ouverture d’une enquête judiciaire dans les plus brefs délais pour identifier les ordonnateurs de crédits et administrateurs de dépenses coupables de soustraction frauduleuse du bien public au profit des structures privées», a-t-il conclu.



A noter que Dr Babacar Niang qui a fait cette révélation lors d'une émission à E-media est convoqué ce mercredi à la Brigade de recherches suite une plainte du ministère de la Santé.