Vente de terrain : poursuivi pour "escroquerie", Birima Mangara met en garde l'opinion publique

Birima Mangara, député de la 15e législature, a été convoqué hier mardi, à la Brigade de Recherches de Faidherbe. Ce, dans le cadre d'une affaire l'opposant à un Sénégalais. Ce dernier a déposé une plainte contre l'ancien ministre du Budget pour "escroquerie" suite à la vente d'un terrain. Dans un Tweet, M. Mangara déclare avoir foi en la justice Sénégalaise. Il a souligné qu'il ne compte pas s'appuyer sur un quelconque privilège en rapport avec sa nouvelle fonction avant de mettre en garde l'opinion.



''J’ai répondu à la convocation servie par la Brigade de recherches de Faidherbe, suite à une plainte contre ma personne, pour ainsi marquer ma foi en la justice de notre pays et le respect dû à ce service'', a-t-il écrit sur X.



Il a souligné qu'il n'a "nullement tenté de" se "réfugier derrière une immunité parlementaire". Selon le député ressèment installé, son "sentiment est de contribuer à l’éclatement de la vérité et mon honneur et celui des miens ne sauraient être ternis''.



Toutefois, il n'a pas manqué de mettre en garde l'opinion publique qui, selon lui, est susceptible d'être bernée à tout moment. A l'en croire, il est plus que nécessaire de "garder toute sa discrétion sur cette affaire".



Par ailleurs, M. Mangara attire "l’attention de l’opinion que les réponses fournies aux enquêteurs resteront, pour ma part, sous le sceau du strict secret. Le reste n’est que manipulation et diversion".