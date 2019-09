Vente de véhicules d'occasion: 10 ressortissants sénégalais soupçonnés de blanchiment de capitaux portant sur plus de 7 milliards Fcfa

Dix (10) ressortissants sénégalais, spécialisés dans la vente de véhicules d'occasion, sont soupçonnées de blanchiment de capitaux portant sur 12 millions d'euros, soit plus de 7 milliards Fcfa, sur l'axe Dakar-Bruxelles, rapporte Libération qui ajoute que les opérations ont été réalisées entre février 2016 et février 2017.



C’est la Cellule de renseignement financier Belge qui a sonné l'alerte, les mis en cause ont utilisé 12 cartes de crédit distinctes toutes émises par Ecobank Sénégal sise sur l'Avenue Cheikh Anta Diop. L’enquête de la cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a confirmé les soupçons. Deux informations judiciaires sont ouvertes à Dakar et à Bruxelles.