Verdict Cour suprême: Mame Mbaye Niang jubile dans un communiqué

Au lendemain du verdict définitif dans l’affaire de diffamation qui l’opposait à Ousmane Sonko, l’actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang a produit un communiqué pour exprimer toute sa satisfaction.



Je voudrais tout d’abord rendre grâce à Dieu qui, dans les moments où l'adversité semblait insurmontable, m’a accordé la foi, la force et le réconfort.

Dans l’épreuve, la confiance en la justice divine et la promesse de victoire garantie aux partisans de la vérité, ont été mes piliers. C'est grâce à cette conviction profonde que j'ai pu trouver la résilience nécessaire pour affronter les mensonges et les calomnies qui ont terni mon honorabilité ainsi que celle de ma famille », a-t-il écrit d’emblée dans son texte parvenu à PressAfrik.



Avant d’ajouter: « Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un sentiment de profonde gratitude. J'ai été diffamé, insulté, mais grâce à la justesse de ma cause, la vérité a finalement prévalu devant les tribunaux. Cet épisode de ma vie a renforcé ma foi en Dieu et mon ancrage dans les valeurs et principes que prône la République sénégalaise ».



Mame Mbaye Niang n’a pas oublié de remercier son épouse, sa famille, ses proches, sympathisants et avocats « pour leur soutien infaillible et leur amour inégalé qu’ils m'ont porté tout au long de cette épreuve. Leur présence constante, leurs mots d'encouragement et leur solidarité ont été pour moi une source de motivation et la clé de ma résilience et de mon triomphe. Puisse le Tout Puissant les gratifier à la hauteur de leurs actes »



Mame Mbaye Niang de jubiler: « En tant que citoyen, je suis également honoré par le soutien de mes compatriotes qui, fort de leur héritage et des valeurs nobles qui fondent notre société, ont exigé sans parti pris, la manifestation de la vérité en suivant avec intérêt tout le processus judiciaire et refusant de se laisser influencer par les rumeurs et les manipulations. Votre soutien a été un témoignage éloquent de notre unité en tant que nation. Je voudrais aussi, rendre un vibrant hommage à nos brillants magistrats qui ont encore affirmé leur indépendance en dépit des pressions et manœuvres »



Avant de conclure en donnant sa leçon de morale: « Je crois fermement que la justice, le respect des droits et de la dignité humaine, l'équité et la fraternité sont les fondements de notre démocratie qui garantissent sa vitalité et l’égalité des citoyens en droits et en devoirs. Ainsi, la justice dans une république démocratique est rendue par les cours et tribunaux. Donc toute manœuvre tendant à les osciller s’avère périlleuse ».