Verdict du procès en appel: voici comment l'attente est vécue dans la salle d'audience

Le délibéré du procès en appel du ministre Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko était attendu à 15h. Puis décalé à 15h30. Il est bientôt 17h, rien à signaler au tribunal de Dakar. L'attente se fait encore longue dans la salle d'audience.L'on se demande pourquoi cette longue attente? Qu’est-ce qui retient le tribunal etc.... Des va et viens par-ci et par-là. Des questions dont personne n'a encore la réponse. C'est ainsi que le délibéré est attendu dans la salle d'audience.Pour le moment, tous les regards sont braqués sur la porte où doit sortir le juge Mamadou Cissé Fall. L'ambiance est un peu électrique à cause du suspens. Certains sont en train de discuter de l'issue de cette affaire et d’autres calment leur stress avec une verre de café.La salle s’est un petit peu vidée.