Vers la reprise des transport maritime et des bus DDD vers la Casamance

Le Premier ministre Amadou Ba a reçu jeudi dernier les cadres casamançais qui sont venus évoquer la possibilité de la reprise de la rotation des trois (3) bateaux qui faisaient la navette Dakar-Ziguinchor-Dakar et celle de la ligne de Dakar Dem Dikk.



Après avoir bien écouté les membres du collectif des cadres casamançais (CCC) le Premier ministre Amadou Bâ leur a fait comprendre que les liaisons vont reprendre incessamment, sans en préciser le début, rapporte Dakaractu.



Avant cette rencontre, le collectif voulait rencontrer la presse pour montrer leurs préoccupations vis-à-vis de ces arrêts qui continuent de créer des désagréments aux voyageurs avec le prix des billets d’avion qui n’est pas à la portée des voyageurs, l’augmentation des prix au niveau des "horaires" et parfois au niveau des gares routières.



Rappelons que l’Etat a décidé depuis bientôt un mois, d’arrêter la desserte Dakar-Ziguinchor-Dakar, à cause des casses et violences qui n’épargnent pas les véhicules de la compagne nationale de transport public.