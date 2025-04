Vers un nouveau pacte national de stabilité sociale : Abass Fall lance les concertations

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, a annoncé ce lundi 7 avril 2025, le lancement officiel de l’élaboration d’un pacte national de stabilité sociale. Cette initiative, qui répond aux engagements pris par le président de la République, vise à instaurer un climat de dialogue constructif entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Selon Abass Fall, le pacte de 2014 comporte des insuffisances qu’il faut améliorer.



« Le président de la République avait donné instruction au gouvernement de prendre langue avec les organisations syndicales, et le patronat pour discuter et aboutir à un pacte national de stabilité sociale sans lequel aucun développement économique n’est possible. Donc c’est la raison pour laquelle nous sommes là : gouvernement, patronat et organisations syndicales réunies pour réfléchir ensemble et élaborer ce pacte de stabilité sociale », a déclaré le ministre du Travail.



La cérémonie, qui a été présidée par le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a enregistré la présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, et du président du Haut Conseil du Dialogue Social, Mamadou Lamine Dianté.



Il a souligné que le pacte de 2014, bien que prometteur, avait montré certaines insuffisances. « Le pacte de 2014 avait des insuffisances notamment l’absence de mécanismes de contrôle et de suivi. Les organes qui avaient été mis en place avec le pacte de 2014 ne fonctionnaient pas. Autant de questions qui font que nous sommes obligés de redéfinir un nouveau pacte. Mais de respecter surtout les engagements qui seront pris vis-à-vis du patronat et des syndicats », a fait savoir M. Fall.



Abass Fall a également rappelé que ce pacte ne concernera pas uniquement l’État, mais aussi les travailleurs.



Il a précisé que dans un environnement économique aussi dynamique et complexe, il est essentiel de s’adapter aux défis contemporains. Le ministre du Travail a insisté sur l’importance du dialogue continu entre toutes les parties prenantes pour répondre aux préoccupations des travailleurs, tout en préservant la stabilité du pays.



Enfin, Abass Fall a conclu en affirmant que le pacte serait l’occasion d’une nouvelle ère de collaboration entre les différentes parties, pour assurer un avenir meilleur aux générations à venir.