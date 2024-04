Vers une remise en service du Kunta Kinteh, un des ferrys assurant la traversée entre Bara et Banjul

La ligne reliant la localité de Bara à Banjul par le fleuve Gambie, interrompue depuis quinze jours après la panne des deux ferrys assurant ce trajet, va reprendre dans moins de trois semaines, avec la fin des travaux de réparation du Kunta Kinteh, l’un des bateaux, a-t-on appris de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Les deux ferrys, le Kunta Kinteh et le Kanilaï, assuraient la traversée du fleuve Gambie entre Bara et Banjul. Ils sont tombés en panne depuis plus de deux semaines, entrainant une perturbation de la circulation des personnes et des biens.



Selon le ministre gambien de l’Information, Ismaïla Cissé, « l’interruption de la desserte par les ferrys a provoqué un désagrément pour les usagers contraints de prendre des pirogues pour faire la traversée ».



M. Cissé a également déclaré sur APS : « Kunta Kinteh est en phase finale de réhabilitation. Le président Adama Barrow a d’ailleurs été sur place pour constater l’état d’avancement des réparations et a demandé aux techniciens qui travaillent sans relâche d’accélérer. On espère que Kunta Kinteh sera de nouveau opérationnel dans moins de trois semaines ».



Lançant un appel au secteur privé pour qu’il investisse dans le domaine, Ismaïla Cissé a en même temps annoncé que le gouvernement gambien a récemment signé un contrat d’acquisition de deux nouveaux ferrys qui seront mis en service dans seize mois au plus tard, selon la même source.