Vidéo-Cissé Lô sur l’affaire Khalifa Sall : «L'État du Sénégal a l'obligation de respecter l’Arrêt rendu par la cour de Justice de la Cedeao»

Le député de l’Apr ne parle pas le même langage que ses camarades de parti. Pour Moustapha Cissé Lô, «l'État du Sénégal s’est engagé et a l'obligation de respecter l’Arrêt rendu par la cour de Justice de la Cedeao».



Mais, précise-t-il, «le reste, c’est le gouvernement et les avocats, qui vont exploiter cet arrêt et savoir le contenu, c’est fondamentale».



Le vice-président de l’Assemblée nationale de révéler en marge d’un séminaire à Saly que : «le parlement (Cour de justice de la CEDEAO, ndlr) va examiner lors de notre prochaine réunion à Abidjan, en session extra-ordinaire, cet arrêt. Et, nous allons en tant que député en discuter et sortir s’il y a lieu un avis à remettre au chef d’Etat (Macky Sall, ndlr)».