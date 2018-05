Vidéo - Comment les Pakistanais jeûnent sous une température de 44°

Se verser de l'eau au visage et sur le corps à longueur de journée. C'est l'attitude la plus répandue à Karachi, cette grande ville du Pakistan, où les températures varient entre 40 et 44° Celsius, en ce mois de Ramadan. Regardez le reportage fait par l'Agence France Presse.