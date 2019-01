Vidéo - Le choc spectaculaire subi par Moussa Wague lors d'un match du Barça B

Un violent et terrible choc de Moussa Wague avec un joueur de Castellon lors d'un match de Barça B en Segunda (deuxième division espagnole). La révélation sénégalaise du dernier Mondial a été coupé net dans une chevauchée solitaire par le défenseur adverse. Un tacle appuyé d'un coup de coude au menton. On dirait le télescopage de deux train. L'international sénégalais, qui s'apprêtait sous peu à intégrer l'équipe A du FC Barcelone est sorti sur blessure. Espérons qu'il y a eu plus de peur que de dégât dans son corps... Regardez !!!