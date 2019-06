Vidéo - Le couple Maabo dévoile son nouveau single "Jubo"

Le couple Maabo vient de dévoiler son nouveau clip « Jubo » extrait du premier album "Jolofbeats " dont la sortie est prévue ce 21 juin 2019.

Ce tube est un hymne à la paix et à la solidarité. Les auteurs, à travers ce nouveau single, ont voulu rappeler l’importance de la cohésion sociale, la tolérance et la solidarité pour un Sénégal fort et uni. Regardez !!!