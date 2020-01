Vidéo - Le cri de détresse d'un des étudiants sénégalais mis en quarantaine à Wuhan

Les étudiants sénégalais en Chine, vivant dans la province de Wuhan (mise en quarantaine après l'apparition du coronavirus), lancent un cri de détresse. Dans cette vidéo, l'un d'entre eux, qui a pris le risque de sortir dehors, demande aux autorités sénégalaises de leur venir en aide le plus rapidement possible. "ñoogui dundu lu mété-méti" ( nous sommes dans une situation plus que difficile, en français), lance-t-il. Regardez !!!