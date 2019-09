Vidéo - Le ministre de l’Enseignement supérieur annonce qu’aucun nouveau bachelier ne sera orienté dans le privé cette année

Le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé ce jeudi 5 septembre 2019 une réunion de coordination des Recteurs élargie à l'ensemble des responsables d'établissements publics de l'Enseignement supérieur. Il était question, dans cette rencontre d'échanger sur les nouvelles mesures prises par le Gouvernement du Sénégal en vue de la rentrée académique 2119-2020.



Comme mesure phare, Cheikh Oumar Anne a annoncé que l'Etat du Sénégal avait décidé d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les établissements publics de l'Enseignement supérieur. Selon lui, sur les 57 130 nouveaux bacheliers, 52 200 ont déjà effectué leurs inscriptions sur la plateforme d'orientation Campusen.



Le ministre assure que le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre des actions pour rendre possible l'intégration des nouveaux bacheliers dans les universités publiques du Sénégal. Parmi ces actions, il a cité: terminer l'ensemble des actions relatives à l'extension des universités; terminer la construction et l'équipement des 100 laboratoires scientifiques; terminer et réceptionner sept (7) ENO (Espace Numérique Ouvert); création de 200 postes d'enseignants dans les universités et établissements supérieurs; construire et équiper 200 nouveaux bureaux pour les enseignants... Regardez un extrait de sa conférence de presse.