Vidéo - Les larmes de Madické Niang à son audience avec le Khalife des mourides

Me Madické Niang n'a pas pu retenir ses larmes ce vendredi après la déclaration du Khalife général des mourides, qui l'a reçu. "S'attacher à Serigne Touba, lui porter un réel amour vaut plus que diriger tous les gouvernements du monde. C'est lorsque je t'ai rencontré et su que ton amour pour Serigne Touba ne souffrait d'aucune contestation que j'ai éprouvé un profond estime pour toi. L'amour que l'on peut avoir de Serigne Touba n'a pas son équivalant dans une vie. À quoi sert d'être à la tête d'un pouvoir si ce n'est demeurer dans des tracas, dans du stress. Nul ne peut échapper à son destin. Serigne Touba n'a jamais été à la quête d'un privilégie mondain toute sa vie sur terre durant. C'est cela qui est la vérité. L'amour que j'avais pour toi basé sur cet attachement que tu as de Serigne Touba demeure , à ce jour, intact", a témoigné Serigne Mountakha Mbacké avant que le candidat malheureux de l'élection ne craque et fond en larmes.