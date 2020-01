Vidéo - Me Moussa Sarr à sa sortie de la plaidoirie pour la liberté provisoire de Guy Marius et Cie

Me Moussa Sarr et ses autres collègues ont plaidé ce mardi matin devant le tribunal la libération de leurs clients Guy Marius Sagna, Fallou Gallas Seck et Ousmane Sarr. A leur sortie d’audience, le premier avocat cité a expliqué le bien-fondé de la démarche de La Défense aux journalistes. Regardez !!!