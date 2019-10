(Vidéo)- Occupation marché Castor: les riverains exigent l'intervention de l’Etat avant une "bataille rangée"

Le Collectif des habitants aux alentours du marché Castor a crié son ras-le-bol. Près de deux semaines après leur opération de déguerpissement piloté par les autorités communales et gouvernementales, les populations ont fait le constat amer d'un retour brutal des marchands.



Devant les caméras de PressAfrik, qui a fait le déplacement, les riverains du Marché Castor ont alerté les autorités étatiques sur la situation alarmante qui prévaut dans leur localité avec le retour des marchants ambulants déguerpis qui occupent anarchiquement les allées.



Ibrahima Sory Touré, plus connu sous le nom de Halil Touré, et ses camarades veulent retrouver leur quiétude. Sur ce, ils demandent au président de la République, Macky Sall, de prendre ses responsabilités afin d’éviter « une possible bataille rangée ».