Vidéo - Pollution Ics, manque d'eau, précarité... Coup de gueule d'un habitant contre le maire après le passage de Macky à Mboro

Le Président sortant Macky Sall était de passage lundi dans la première ville industrielle du pays. A Mboro, Macky Sall a fait une petite escale pour écouter les préoccupations des populations de cette partie du pays qui souffre de mille et un maux. Prenant la parole, le maire Moussa Ndiaye s'est dit très satisfait de la situation actuelle traversée par sa commune "Mboro ne manque de rien", a-t-il déclaré devant le chef de l'Etat. Et cela malgré le manque d'eau récurrent, l'absence d'infrastructures sociales de base (Hôpital, brigade sapeurs pompiers, police...) et la pollution à outrance exercée par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS). Ce qui a fait sortir un agriculteur de ses gonds. Assis au bon milieu de son champ, Pape Ndong, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a enregistré une vidéo qu'il a transmise à PressAfrik, et dans laquelle, il demande à l'édile de la ville de rendre le tablier, si même qu'il est incapable de conter les problèmes de sa localité au Président. Regardez son coup de gueule !!!