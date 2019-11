Vidéo - Procès du maître coranique: le tribunal de Louga assiégés par des disciples déclamant des Xassaides

Le tribunal de Grande instance de Louga est pris d’assaut ce mercredi matin, par des populations venues de partout pour assister en masse au procès de Oustaz Cheikhouna Guèye dit Khadim et ses cinq acolytes placés sous mandat de dépôt depuis lundi pour maltraitance exercée sur des enfants talibés.

Des maîtres coraniques, et sympatisans scandent sur les lieux de chants coraniques et Xassaides de Cheikh Ahmadou Bamba, réclamant ainsi la libération du marabout.

Un procès qui renferme de grands enjeux sociaux, religieux et politiques, surtout que le khalife général des mourides a fait savoir au gouvernement que si le maître coranique en question est condamné, il va réunir toutes les familles religieuses du pays pour se pencher sur la question des méthodes d'enseignement coranique dans les daaras. Regradez !!!