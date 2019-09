Vidéo - Quand Monseigneur Benjamin Ndiaye demande aux chrétiens du Sénégal de s'inspirer du modèle mouride

L'archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye était en visite auprès du Khalife général des mourides mercredi 25 septembre 2019, à sa résidence Keur Serigne Touba de Colobane. Le chef de l'Eglise catholique du Sénégal a dit à Serigne Mountakha toute sa fierté de voir l'édifice Massalikoul Jinaan prendre forme dans la capitale sénégalaise. c'est une manière de marquer la grandeur de Dieu, selon lui.



Monseigneur Benjamin Ndiaye a également confié au Khalife des mourides combien il était impressionné par l'engagement et la détermination des talibés mourides. Des vertus qu'il aimerait bien que les fidèles catholiques copient. "A Grand-Yoff, on veut bâtir l'église Saint-Paul, mais on a des difficultés", a-t-il confié à Serigne Mountakha. Regardez !!!