Vidéo - Regardez le bijou de Krépin Diatta qui permet à Monaco de mener 1-0

Krépin Diatta revient de loin. Après une grave blessure qui avait mis prématurément un terme à sa saison 2021-2022, en le privant de CAN avec les « Lions », le Sénégalais a travaillé et est revenu en pleine forme. À l’occasion de la première journée de Ligue 1, ce samedi contre Strasbourg, l’ancien joueur du Club Bruges a permis à Monaco de prendre l’avantage juste avant la mi-temps. Et de quelle manière ! Une reprise de volée incroyable. Regardez !

AYOBA FAYE

