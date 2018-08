Vidéo : Regardez le premier but d’Iniesta avec le Vissel Kobe

Le somptueux premier but d’Iniesta avec le Vissel Kobehttps://t.co/BObMFP4D2P

— Foot Mercato (@footmercato) 11 août 2018



Cet été, Andres Iniesta a quitté le FC Barcelone et l’Espagne, pour le Japon et le club du Vissel Kobe. L’ancien métronome du Barça a finalement marqué son premier but avec sa nouvelle équipe, sur une offrande de Lukas Podolski. Le résultat est sans appel, un véritable bijou, et deux joueurs adverses qui cherchent encore à comprendre ce qu’il s’est passé.