Vidéo - Résultats proclamés par Demba Kandji: l'opposition décide de ne pas faire de recours

L’opposition ne fera pas de recours après la publication, par la Commission nationale de recensement des votes, (Cnrv) des résultats de la Présidentielle accordant à Macky Sall la victoire dès le premier tour. Face à la presse, Idrissa Seck, arrivé deuxième lors de ce scrutin a soutenu qu’il n’y aura pas de recours, avant de prendre Macky Sall pour «responsables » de tout ce qui arrivera.



«Aujourd’hui la commission nationale de recensement des votes vient de publier un résultat qui reflètent parfaitement la commande du candidat sortant », a indiqué le leader de la coalition «Idy 2019», rejetant les 58,27% des voix qu’aurait obtenues le président sortant.



Poursuivant, M. Seck martèle : «Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le conseil constitutionnel. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple sénégalais et sera seul à assumer les conséquences face au peule et face à l’histoire».