Vidéo - Révélation sur la Présidentielle: "beaucoup d'argent distribué à l'Ambassade de France"

«De l’argent est distribué en liquide aux représentants de l’Alliance pour la République (Apr) de la Diaspora à l’Ambassade de France ». La révélation a été faite par le Spécialiste en Relations internationales, Sociologue et auteur de l'ouvrage : « Les Politiciens, Assassins du peuple sénégalais», Malick Ngom, dans une interview avec PressAfrik. Il informe qu' : « à chaque période d’élection, l’argent du contribuable est distribué comme du pain». Il demande ainsi à tous les Sénégalais d'aller sur internet et de le lire gratuitement son ouvrage pour plus d'informations... Regardez un extrait de ses révélations !!!