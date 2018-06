Vidéo - Un Asp qui se défoule sur une handicapée en fauteuil roulant

Il y a des images qui parlent d’elles-mêmes. Et celle-ci qui met le focus sur un Agent de sécurité de proximité (Asp) en fait certainement partie. En effet, cette vidéo diffusée sur Youtube (qui peut heurter la sensibilité de certains Sénégalais) en a déjà choqué plus d’un, suscitant l’émoi et la colère des concitoyens. Regardez !!!