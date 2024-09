Vidéo polémique du ministre de la Santé : Birahime Seck sceptique face aux explications du Dr Ibrahima Sy

La sortie du ministre de la Santé apportant des précisions suite à la circulation de sa vidéo sur le recrutement de membres de Pastef au sein de son ministère, n’a pas convaincu le coordinateur du Forum Civil Birahime Seck.



« Ni les propos du Ministre de la Santé dans la vidéo, ni les précisions de son communiqué n'entrent dans le cadre de la gouvernance de rupture prônée », a-t-il écrit dans sa page X (anciennement Twitter). Le coordonnateur du Forum civil considère qu'il s'agit de l'apologie de la patrimonialisation du pouvoir et d'une gestion clanique."



Pour rappel, suite à une coupure de vidéo du ministre de la Santé diffusée dans les réseaux sociaux, s'exprimant en langue Pulaar, la polémique est en train d'enfler. En effet, dans la vidéo le ministre de la Santé aurait soutenu en langue Pulaar « qu'au niveau de mon ministère à chaque fois que je reçois des C.V. (Curriculum vitæ), la première des choses que je fais, c'est de vérifier si le candidat est de Pastef (parti d’Ousmane Sonko) ou pas, parce que ma priorité, ce sont des gens de Pastef ».



Cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, a poussé le ministre en question à la réaction. Dans sa mise au point, Dr Ibrahima Sy déclarait : « Je suis universitaire, un cadre sénégalais avec des valeurs et principes qui transcendent les considérations politiques. Si je suis aujourd'hui ministre de la République, c'est grâce à mon engagement politique. Toutefois, dans mon cabinet au ministre, il n'y a aucun profil politique. Je privilégie toujours les compétences, l’expérience et le savoir faire parce qu'en définitive, les résultats priment sur toutes les autres considérations ».