Vidéo témoignage - Le cycliste français Laurent Simon dépité par les conditions d'études des enfants au Sénégal

Ambassadeur de l'organisme Plan International, pour promouvoir les droits des enfants, Laurent Simon, qui a entrepris un tour du monde à vélo pour la cause, a fait escale au Sénégal, après 12 mille kilomètres parcourus. Le cycliste français, qui a, en compagnie des équipes de Plan International, visité plusieurs écoles à l'intérieur du pays et rencontré plus de 3 000 enfants, a été très touché par l'histoire d'une jeune élève de 16 qui étudie dans un abri provisoire, qui sert d'établissement secondaire dans le village de Mbouy (département de Saint-Louis).

Dans cet entretien accordé à PressAfrik, il est revenu sur cette rencontre, parmi beaucoup d'autre pendant son séjour, qui l'a beaucoup marquée. "Elle marche tous les jours pour aller à l'école. Elle se lève à 06 heures du matin, elle met 1 heure et demi pour rejoindre son école, elle a rien dans le ventre, avant 10 heures et demi ou midi. Mais malgré tout, elle vient avec le sourire à l'école. Et les résultats sont là. Elle fait 16 (sur 20) de moyenne et quand vous lui posez la question : qu'est-ce que voulez faire plus tard ? Avec beaucoup d'assurance, elle répond, je veux devenir..." Regardez !!!