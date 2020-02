Vidéos - Les avocats de Cheikh Oumar Anne vont aussi poursuivre les auditeurs de l’Ofnac

Me Babacar Ndiaye a apporté des précisions sur le rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et corruption (OFNAC) qui mouille l’ancien Directeur du Coud. Me Ndiaye, a évoqué les limites du document et estime qu’il ne peut pas servir de fondement pour poursuivre M. Anne. Il a ensuite fait part de la possibilité que la loi leurs offre pour poursuivre les auditeurs de l’Ofnac. Suivez les vidéos !!!