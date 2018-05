Vidéos - les policiers attaquent, les étudiants répliquent violemment, ils reculent...Regardez

Dans la première vidéo, les policiers sonnent la charge et contraignent les étudiants à se replier à l'intérieur du campus. Mais quelques minutes plus tard, les étudiants reprennent l'avantage et parviennent à repousser les policiers qui n'ont d'autre solution que de reculer... Regardez