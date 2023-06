Vidéos montrant des hommes armés en civil lors des manifestations : le ministre de l’Intérieur annonce l’ouverture d’une enquête

Le ministre de l'Intérieur s’est exprimé mardi lors d’une visite des chantiers du Bus Rapid Transit (BRT) sur la diffusion de vidéos dans lesquelles apparaissent des hommes armés en civil lors des manifestations en début juin, Antoine Felix Diome a annoncé l’ouverture d’une enquête.



« Depuis quelques jours, il s’est installé au Sénégal une controverse sur la diffusion de vidéos. Je voudrais ici annoncer, qu’une enquête est ouverte sur de tels faits. Chaque partie ou en tout cas chaque observateur peut apporter sa part de vérité, mais il appartient en définitive à la justice de dire la vérité sur tout qui s’est passé », a fait savoir le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome.



Pour rappel, le gouvernement et la police ont montré des images d'hommes armés qu'ils affirment être des manifestants et "des forces occultes" qui veulent déstabiliser le pays.



Alors que le parti Pastef de l’opposant Ousmane Sonko accuse le camp présidentiel d'avoir payé des "nervis" se déplaçant en pick-ups pour prêter main forte aux policiers et gendarmes pour mater les manifestants.