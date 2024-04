Vietnam: la dirigeante d'un géant de l'immobilier condamnée à mort dans une affaire de fraude massive

Un tribunal vietnamien a condamné jeudi à la peine de mort la dirigeante d’un géant de l’immobilier dans une affaire de fraude à 25 milliards d’euros au total, le plus grand scandale financier qu’ait connu le pays.





Les actions de Truong My Lan, présidente du promoteur immobilier Van Thinh Phat, accusée d’avoir escroqué des fonds de la Saigon Commercial Bank (SCB) pendant une décennie, «ont érodé la confiance des gens dans la direction du Parti (communiste) et de l’Etat», a estimé le jury, selon les médias d’Etat, lors du procès qui s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville (sud).