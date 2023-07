Village de Sangué : les populations privées du liquide précieux haussent le ton

Les populations de Sangué une localité de la commune de Notto Diobass réclame du liquide précieux. Elles demandent que leur localité soit branchée au réseau de Keur Momar Sarr 3 (KMS 3).



« Tout le Sénégal, que tous les autres pays sachent qu’au Sénégal, dans la région de Thiès, dans le département de Thiès le plus grand village de la commune de Notto Diobass plus connu sur le nom de Sangué Diobass a des problèmes d’eau potable. Nous voulons qu’on mette un terme à ça. Nous ne pouvons plus accepter d’être l’otage de Aquatech. Nous disons non et non », a déclaré leur porte-parole du jour.



Un manque d’eau que ces populations de Sangué comme tant d’autres sont en train de vivre au quotidien, bientôt une décennie et sans solution. Ils se demandent s’ils sont des Sénégalais ou des Sénégalais à part entière. Elle parle de deux poids deux mesures dans la distribution de l’eau dans le diobass, livre Walfd radio.