Villas Boas annonce qu’il va quitter l’OM en juin

En conférence de presse ce vendredi, le technicien portugais a répondu clairement à une question sur son avenir, en ce début d'après-midi. « Cela laisse penser que votre futur est acté, que vous partez en juin ? », a demandé un suiveur, alors que son contrat se termine dans cinq mois. « Bien sûr, oui, je pense. Avec la position dans laquelle nous sommes, c'est plutôt normal. Par rapport aux prestations de cette année, aussi. Cela contredit quelque peu ce que dit la direction, mais cela va être la fin. »



Même si l'état-major du club revient avec une offre concrète de prolongation ? « Je ne pense pas que ce soit possible. C'est le chemin sur lequel on se trouve, on est tous d'accord que cela va arriver. Avant, on avait un buzz, un voyage de la direction pour aller voir mes agents (à Porto). Maintenant, je n'ai rien. Mais regardez, on est à une distance abyssale du podium, à 15 points des objectifs de la saison. Je ne vais pas remettre ça en question. Comme je vous l'ai déjà dit, la prochaine saison sera une année zéro pour ce club, avec un nettoyage total. C'est bien de créer des bonnes bases pour la suite. »



Avec L’ÉQUIPE