"Ville verte" Lac Rose : le projet de près de 10.000 logements pour un coût de 700 milliards de FCFA officiellement lancé

L’entreprise immobilière Casa Orascom, en partenariat avec l’État du Sénégal, a officiellement lancé le projet de « Ville Verte » Lac Rose, vendredi dans un hôtel de la place. Avec un investissement de 700 milliards de FCFA sur une superficie de 216 hectares, incluant 90 hectares de forêt de filaos, le projet ambitionne de faire du Lac Rose un modèle africain de développement durable.



« Ce projet est bâti autour d'un modèle de développement économique local et durable. Il représente une dynamique économique majeure, avec près de 10 000 emplois dans la construction, plus de 12 000 emplois permanents dans les services urbains, le commerce et l’industrie légère, et plus de 5 000 jeunes formés aux métiers du BTP », a expliqué Bara Diouf, Délégué Général de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains (DGPU).



Cette nouvelle ville accueillera à terme plus de 100 000 habitants dans un environnement structuré, comprenant près de 10 000 logements diversifiés, 400 commerces et petites entreprises, des services de proximité et un centre-ville équipé d'infrastructures publiques essentielles dès la première phase.



Face aux inquiétudes exprimées, M. Diouf a tenu à rassurer : "le plan de gestion environnementale prévoit la conservation et le reboisement d'une forêt naturelle de 90 hectares, la protection stricte de la bande de filaos, un filtre pantière pour le traitement des eaux usées et la prévention de tout ruissellement vers les lacs grâce à des bassins écologiques".



Momar Talla Ndao, Secrétaire général du Logement, a souligné l'importance stratégique du projet : « L'État accompagne ce projet car, dans l'agenda national de transformation, un axe est consacré à l'aménagement durable. Nous avons une volonté politique claire et affirmée en ce sens. » Il a rappelé les « Cleaning Days » initiés par le Président de la République, traduisant cette forte dimension de « reverdissement ».



Bara Diouf de renchérir, le projet répond directement à la vision présidentielle : « Nous répondons à l'appel du Président de la République à mettre fin au développement urbain non planifié et à concevoir des villes équilibrées, offrant de meilleures conditions de vie tout en préservant les ressources. »



Samih Sawiris, Directeur général de Casa Orascom, a justifié le choix du Sénégal par trois raisons principales : « une population jeune, dynamique et en croissance ; une gouvernance marquée par le respect des institutions et de l'État de droit ; et le potentiel du pays ». Il a ajouté que leur ambition était de créer une communauté inclusive où toutes les couches sociales, quel que soit leur niveau de revenu, pourraient coexister. « Augmenter l'offre de logements fera mécaniquement baisser les prix », a-t-il estimé.



M. Sawiris a également évoqué un futur projet de partenariat avec l'État pour accroître l'offre de logements sociaux, une fois la « Ville Verte » lancée.



Bien que fortement contesté par certains habitants de la zone de Tivaouane Peulh-Niague, le projet est salué par leur maire, Momar Sokhna Diop. « Beaucoup de communes voulaient abriter ce projet, c'est un privilège pour la nôtre », a-t-il déclaré, tout en remerciant le Président Bassirou Diomaye Faye pour son soutien, ce dernier ayant reçu le groupe Casa Orascom au palais.



Ce lancement marque ainsi le début d’un chantier d’envergure, présenté par ses promoteurs comme une réponse aux défis du logement, de l’emploi et de la durabilité environnementale.