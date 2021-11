Viol présumé sur Miss Sénégal 2020: "Des saï-saï à col blanc s'activent en haut lieu pour étouffer le dossier", alerte Jamra

"Des saï-saï à col blanc s'activent en haut lieu pour étouffer la scandaleuse "affaire Fatima Dione Miss Sénégal 2020". C'est en tout cas ce que révèle l'Ong Jamra qui soutient que ces manœuvres ont commencé "depuis que les victimes de la mafia des détourneurs de Miss Sénégal se sont rebellées et qu'une ex-Miss a révèle avoir été enceintée par un ministre de la République".



L'ONG Jamra est catégorique : "Ça ne passera pas". Qui plus, "des mafieux se servent de ce paravent festif pour se livrer impunément à une exploitation éhontée de faibles jeunes filles", selon Mame Makhtar Guèye et Cie.