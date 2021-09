Viol sur mineure de 12 ans: un Nigérian se base sur la nouvelle loi pour faire appel de sa condamnation à 10 ans de prison

Kelvin Oluche, un ressortissant nigérian, condamné à 10 ans de prison ferme en 2017, pour viol sur une mineure de 12 ans, a interjeté appel. Son dossier, appelé à la barre de la Cour d’Appel de Dakar hier, lundi, sera vidé le 8 novembre prochain. Le prévenu demande l’infirmation de la peine dans la mesure où son acte a été commis avant la criminalisation du viol.



Selon Source A, la victime du nom de F.Diatta, élève en classe de 6e, à l’époque, avait avoué à son enseignant qui avait remarqué une métamorphose brusque de l’élève, qu’elle a été victime de viol dont l’auteur n’est autre que leur voisin. En effet, a-t-elle raconté, elle a été commissionnée par sa grande-sœur pour récupérer un chargeur de téléphone portable dans la chambre de Kelvin. Ce dernier en a profité pour entretenir des rapports sexuels avec elle.



Interpelé, le Nigérian avait reconnu les faits allant même jusqu’à dire que c’est la grande sœur de sa victime qui l’a induit en erreur sur son âge, que sa relation sexuelle avec F.Diatta était consentante et qu’il avait même mis un préservatif.



Devant le juge, le mis en cause avait fait un revirement, en contestant toutes déclarations faites à l’enquête préliminaire. Malgré ses dénégations, il a été condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme.



Lundi, Kelvin Oluche a persisté sur sa position. « Je ne l’ai jamais violée. Ce n’est même pas envisageable, parce que je vie en concubinage », a-t-il déclaré.



Appelée à la barre, la plaignante réitère sa déclaration. « J’ai été abusé par le prévenu Kelvin (…). Devant mon refus, il a fermé la porte à clé et m’a poussée sur le lit, avant de me déshabiller et de me pénétrer ».



L’avocat de la défense, Me Ciré Clédor Ly dément la plaignante. Selon la robe noire, tout ce que la jeune fille dit n'est qu'un tissu de mensonge.