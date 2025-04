Viol sur une femme souffrant de troubles mentaux : un électricien écroué à Mbour

O.K., un électricien de 25 ans domicilié à Saly Carrefour (petite Côte), est en détention à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Il est poursuivi pour "viol" sur sa cousine C.K., une femme de 36 ans souffrant de troubles psychologiques. Les faits remontent au jour de la fête de Korité (1er avril).



Ce jour-là, la victime avait été envoyée par sa mère au domicile de sa tante pour y déposer un repas. Sur place, elle ne trouve pas la maîtresse des lieux, mais est accueillie par son cousin O.K., seul dans la maison. Selon les éléments de l’enquête relayés par L'Observateur, l’électricien aurait tenté de convaincre sa cousine d’entrer dans sa chambre en lui proposant une pièce de 500 FCFA. Face au refus catégorique de cette dernière, il l’aurait alors entraînée de force dans la chambre où il aurait abusé d’elle sexuellement avant de la relâcher.



De retour chez elle, la victime présente des douleurs abdominales aiguës et sa robe est tachée de sang, ce qui alerte sa mère. Conduite à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, un examen gynécologique confirme une défloration récente. Face à la gravité des faits, la famille a porté plainte auprès du commissariat urbain de Saly Portudal. Selon le journal les documents médicaux attestant de la déficience mentale de la jeune femme ont été aussi fournis aux enquêteurs.



O.K., qui avait pris la fuite après les faits, a été appréhendé lundi dernier, alors qu’il revenait discrètement à Mbour. Interrogé par les enquêteurs, il a reconnu les faits, exprimant ses regrets et présentant ses excuses. À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté au parquet de Mbour hier mercredi, où le juge a décerné un mandat de dépôt à son encontre.