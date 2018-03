Violation du code de l’environnement à Thiès : Abdoulaye Sow annonce des poursuites judiciaires

Le président de la Commission Aménagement du territoire du conseil départemental de Thiès a annoncé qu’une session extraordinaire sera convoquée le 25 mars prochain pour punir le bureau dudit conseil. Face à la presse Abdoulaye Sow est monté au créneau pour dénoncer un lotissement irrégulier que le bureau a autorisé à un promoteur privé de manière illégale.



« On avait fait une sortie le 26 février dernier sur le domaine public maritime après avoir constaté un lotissement irrégulier et non autorisé. Depuis lors, nous avons annoncé une campagne de pétition auprès des conseillers départementaux pour pouvoir convoquer une section extraordinaires. Aujourd’hui, nous avons l’honneur de collecter 40 signatures qui constituent plus du tiers du conseil (sur un total de 100 conseillers) », a-t-il expliqué.



Selon M. Sow, « ces signatures permettent d’organiser une session extraordinaire et de définir l’ordre du jour ». A l’en croire, « le préfet et les chefs de services sont déjà informés et nous attendons d’autres signatures qui sont hors du pays et seront présents sous peu. De ce point de vu, un point de presse sera convoquée d’ici le 25 mars prochain pour dissoudre ledit bureau ».



Le président de la commission Aménagement du territoire ajoute : « Ceux qui faisaient le lotissement ont été nommés par arrêté par le vice-président et délégataire du pouvoir du président. L’un dans l’autre, c’est une chaine de responsabilités qui est établie. Après cette étape, une motion de poursuites sera faite pour traduire devant la justice ceux qui ont violé le code de l’environnement. Il faut dénoncer tous les autres points de cette forfaiture pour que la loi soit appliquée dans sa plus grande rigueur afin de servir de leçon aux autres ».



Poursuivant ses propos, Abdoulaye Sow a annoncé avoir adressé une citation directe suite aux propos que Yankhoba Diattara a tenus lors d’une conférence de presse, brandissant de fausses preuves, l’accusant notamment d’avoir signé l’autorisation à Cheikh Gueye d’occuper le domaine public maritime.