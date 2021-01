Violation du couvre-feu : le rappeur "10 000 Problèmes" et sa bande jugés ce mardi

Le rappeur "10 000 Problèmes" et plusieurs jeunes de la Médina, un quartier populeux de Dakar, seront jugés ce mardi 12 janvier 2021 par le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour violation du couvre-feu, incitation à la violence, participation à une manifestation non autorisée et destruction des biens publics et biens appartenant à autrui.



Les mis en cause manifestaient, mercredi dernier, premier jour de l’entrée en vigueur du couvre-feu.



Pour rappel, le rappeur "10 000 Problèmes" avait été condamné à quinze jours de prison pour détention et usage de chanvre indien, le 15 octobre 2020.