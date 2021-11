Violation du secret médical : Macky Sall rappelle à l'ordre les médecins

d'une tierce personne», sermonne-t-il, dans L'Observateur.



Le Président Sall poursuit : «Le secret médical doit être fondamental pour la Polyclinique. Les autorités

(le président de la République, les ministres...) ne veulent pas que leur maladie soit dévoilée. Beaucoup d'autorités ont peur d'aller dans les hôpitaux au Sénégal, même si elles doivent boiter pour aller à l'étrantger, elles le feront pour se faire soigner à l'extérieur en toute discrétion. On fera le nécessaire pour que les instructions soient données pour la préservation du secret médical», assure Macky Sall.

En posant la première pierre de la Polyclinique de l'hôpital Principal de Dakar, le chef de l'Etat Macky Sall a évoqué une des failles du système sanitaire, pour appeler le corps médical à plus de rigueur. «Un hôpital militaire suppose une organisation de la discipline et de la rigueur. Il ne doit pas être un hôpital de laisser-aller ou de passe-partout, où l'anarchie est érigée en règle. Le secret médical ne doit jamais être divulgué. Le secret médical doit être un sujet de réflexion au Sénégal. Dans ce pays, les gens ont l'habitude de divulguer la maladie d'autrui. Il suffit qu'on aperçoit quelqu'un dans un hôpital, sans comprendre, on commence à parler (J'ai aperçu un tel à l'hôpital, il a le Covid-19), ce n'est pas normal. Un médecin ne doit pas divulguer la maladie de son patient. Un personnel médical n'a pas le droit de violer le secret médical, à plus forte raison un inconnu qui se permet de dévoiler la maladie