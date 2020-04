Violations de l'État d'urgence et du couvre-feu : près de 10.000 personnes arrêtées, 5.000 véhicules immobilisés

Près de 10.000 personnes ont été arrêtées, 5.000 véhicules immobilisés pour violation du couvre-feu et de l'État d'urgence au Sénégal. C'est le résultats des actions menées par la police et la gendarmerie nationale, rapporte L'observateur.



A l'analyse de ces chiffres, les régions de Diourbel, Tamba, et Dakar passent pour les champions de la violation de la circulation interurbaine. Avec un total de 669 personnes arrêtées, 610 véhicules et 600 motos immobilisés à la date du 28 avril. La Légion centre-ouest de la gendarmerie (région Diourbel) enregistre le plus grand nombre d'interpellés et de moyens roulants immobilisés.



La Légion Est (Tambacounda- Kédougou) arrive en 2e position avec 138 personnes appréhendées, contre 511 véhicules et 805 motos. Suit la Légion Ouest (Dakar), qui totalise 173 personnes interpellées contre 67 véhicules et 79 motos immobilisés. Suivent les Légions sud (37 personnes arrêtées et 49 motos immobilisés) et centre (7 personnes interpellées), Nord (3 personnes interpellées). Soit un total de 1.027 personnes interpellées, 1.342 véhicules immobilisés et 1.533 motos immobilisés à l'échelle nationale.



Du 24 mars au 26 avril, la police a interpellé un total de 6.682 personnes pour diverses infractions dont celle relative à la violation du couvre feu. Dans la même période, les agents postés sur les axes routiers ont procédé à l'immobilisation de 2.570 véhicules, dont 301 pour violation de la mesure d'interdiction de la circulation interurbaine.