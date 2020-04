Violence et rébellion contre agents gendarmerie: les deux frères et leur oncle relaxés au bénéfice du doute

Tout est parti d’une bagarre à Hann Village. Informés, les gendarmes sont intervenus pour éviter le pire. Quand ils ont voulu appréhender le nommé Cheikh Mbodj, son grand frère et son oncle s’y sont opposés. Face à cette résistance farouche, le chef du détachement a appelé des renforts pour maîtriser les rebelles. A la barre des flagrants délits, les prévenus ont nié les faits de détention de chanvre indien, de violence et de rébellion à agents de la force publique. Le ministère public a requis l’application de la loi pénale.



Quant à l’avocat de la défense, il a soutenu que la matérialité des faits n’est pas établie. Pour lui, il s’est agi d’un contentieux entre des éléments de la gendarmerie et des membres de la famille incriminée. Les cinq personnes qui ont opposé une riposte à la gendarmerie ont pris la fuite. « Les éléments de la gendarmerie nous ont dit que nous pouvions raconter tout ce que nous voulons, mais c’est ce qu’ils vont écrire dans leurs PV qui va compter », a soutenu l’oncle Wéyane Sarr, rapporté par Le Témoin.



Selon Me Tall, les gendarmes ne peuvent pas être juges et parties. Il a sollicité le renvoi de ses clients des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Le tribunal a relaxé les prévenus et a ordonné la destruction du chanvre indien saisi, relatent nos confrères du journal Le Témoin.