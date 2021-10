Violences à Ziguinchor : Doudou Ka accuse à son tour Ousmane Sonko d’avoir envoyé des nervis à son domicile

La ville de Ziguinchor, au sud du Sénégal, a été le théâtre de violents affrontements lundi soir entre les militants de Ousmane Sonko et ceux Doudou Ka. Plusieurs militants pro-Sonko, blessés, ont été admis aux urgences de l’hôpital régional.



Les partisans de Sonko ont accusé Doudou Ka et ses nervis de les avoir attaqués en pleine réunion. « Ils ont poignardé un responsable de Pastef, blessé un autre à la tête et fracturé le bras d'une 3e victime», peut-on lire sur la page Facebook de Jotna.



Ces accusations ont été réfutées par la « Coalition Doggu pour le Grand Sénégal » de Doudou Ka, qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que c’est Ousmane Sonko et ses affidés qui ont envoyé, comme à leur habitude, des nervis lourdement armés au domicile de leur leader à Boucotte.



« Ils ont prétendu organiser une rencontre politique en face de la maison du Président Doudou KA pour faire leur sale besogne. Les leaders de la Coalition Doggu pour le Grand Sénégal tiennent pour responsable de ce énième acte de banditisme M. Ousmane SONKO et ses partisans, qui, à travers ces pratiques rétrogrades obéissent à une logique de provocation et de barbarie », disent-ils dans un communiqué.



« C’est peine perdue, poursuivent les partisans de Doudou Ka qui estiment que « les Ziguinchorois ont compris leur jeu puéril et ont déjà choisi leur camp: celui du Progrès incarné par Doudou KA ».



A toutes les victimes de cette sauvagerie organisée, la coalition Doggu pour le Grand Sénégal, a témoigné ses regrets, sa compassion et leur a souhaité un prompt rétablissement.