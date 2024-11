Violences électorales : Babacar Ba condamne "les attaques multiples perpétrées contre les partisans du Pastef"

Babacar Ba du Forum du justiciable réagit aux violences notées dans la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024. Dans un post du X (ancienne Twitter), il a condamné fermement "les attaques multiples perpétrées contre les partisans de la coalition Pastef. La dernière en date ce lundi à Saint Louis".



Il a invité les autorités judiciaires à sanctionner les auteurs à hauteur de leurs actes : "Nous rappelons une fois de plus aux autorités judiciaires que la campagne électorale ne saurait être une période de non droit et d’impunité. Les auteurs doivent être sanctionnés à la hauteur de leurs actes. Nous appelons les différentes parties au calme et à la sérénité".