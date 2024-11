Violences électorales : le Président Diomaye appelle les acteurs politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité

En marge de son discours sur les scènes de violence notées au cours de cette première semaine de campagne, après son retour d’une visite officielle en Arabie Saoudite et en Turquie, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son désir d'une campagne apaisée en vue des législatives du 17 novembre 2024. Il a exhorté les acteurs politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité.



Le chef de l’Etat a rappelé encore que les responsables doivent faire preuve de retenue. « Ils (acteurs politiques) doivent comprendre que notre peuple à quelque chose de plus en Afrique que nous devons particulièrement préserver parce que notre denrée la plus précieuse, c’est la stabilité », a exhorté le Président Diomaye Faye.



« Cette stabilité n’est généralement remise en cause que dans le cadre d’affrontement politique qui doit être des débats d’idées, de contradiction doctrinale, mais ne doivent en aucun cas porter le visage du sang et des armes », a-t-il indiqué.



Il appelle aux Forces de défense de veiller à la sécurité de tous les convois. « J’ai instruit le ministre de l’Intérieur dans ce sens et je demande au Procureur d’être particulièrement vigilant sur les actes qui seront de nature à troubler l’ordre public », a fait savoir le président de la République.