Violences familiales à Mbour : un ivrogne condamné pour avoir battu sa mère

Le tribunal d’instance de Mbour, sur la petite côte, a été le théâtre d’une audience familiale. M. Mbaye, une sexagénaire vivant dans le quartier Thiocé Est, a raconté, avec douleur, le calvaire qu’elle subit depuis plusieurs années aux mains de son fils, Mamadou Mbaye. Ce dernier, décrit comme un « alcoolique notoire » l’a, à plusieurs reprises, battue et insultée.



D’après L’Observateur, les faits remontent au début du mois de mars 2025. Ce jour-là, après avoir participé à un concours de beuverie avec ses amis, Mamadou Mbaye rentre chez lui, totalement ivre. Comme à son habitude, il se met à injurier violemment sa mère, sans raison apparente. Malgré le silence de la vieille dame, qui tente d’éviter tout conflit, il s’énerve davantage.



Dans un accès de rage, il la traîne dans la cour familiale et la roue de coups de poing, raconte le journal. L’intervention rapide de ses autres enfants, Cheikh Mbaye et Adji Mbaye, l’a sauvé.



Excédée et terrorisée, M. Mbaye décide de porter plainte auprès du commissariat de police centrale de Mbour.



À la barre du tribunal, la vieille dame confie que ce n’est pas la première fois qu’elle est victime de son fils. « Il me bat régulièrement sans raison, et parfois, il s’arme d’une machette avant de m’attaquer », témoigne-t-elle.



Ses autres enfants, appelés à témoigner, confirment les actes de violence infligés à leur mère. Face à ces accusations accablantes, Mamadou Mbaye tente de se justifier. « C’est l’alcool qui me pousse à agir ainsi. Je regrette sincèrement et je demande pardon à ma mère. Cela ne se reproduira plus », implore-t-il devant le juge.



Le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi. À l’issue du procès, Mamadou Mbaye a été reconnu coupable et condamné à six mois de prison avec sursis.