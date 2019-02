Violences meurtrières à Tamba : le procès du chauffeur du Pur renvoyé

Le procès du chauffeur du véhicule du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), âgé de 62 ans, qui s’est ouvert hier, mercredi, à Tambacounda, a été renvoyé au 27 février prochain, sur demande de son avocat. Ibrahima Ndoye est a été arrêté pour avoir écrasé le jeune conducteur de moto Jakarta, Cheikh Touré dit Mathieu, lors des affrontements entre militants du Pur et ceux de Benno Bokk Yakar (Bby).



«Je substitue Me Ousseynou Gaye pour défendre le prévenu Ibrahima Ndoye. C’est pourquoi, je demande le renvoi sous huitaine pour m’imprégner du dossier », a soutenu Me Amadou Lady Bâ. Une demande que le juge Bouna Diakhaté a accepté avant de renvoyer l’audience au 27 février prochain.



Arrêté par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Kidira, le chauffeur n’a pas nié les faits. Il a déclaré que c’est en voulant échapper à la furie des manifestants que le malheur est arrivé.