Violences policières : l'Association de la presse étrangère dénonce l'agression du journaliste de l'AFP

L’Association de la presse étrangère au Sénégal (APES) dit avoir appris avec « indignation» des violences de la Police sénégalaise sur un journaliste du bureau régional de l’Agence France presse (AFP), à Dakar, qui couvrait une manifestation à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans la journée du mercredi 29 mars 2023.



Selon le président de l’APES Ibrahim Soumaré,

le reporter qui faisait partie d’un groupe de reporters sur les lieux, a été brutalisé, avec des coups de points sur le corps et derrière la tête, puis embarqué dans un véhicule de la Police, avant d’être relâché plus tard.



L’APES « condamne fermement cette violence gratuite et inouïe que rien ne peut justifier contre le journaliste, d’autant plus qu’il n’a pas provoqué, en plus, il était facilement identifiable et reconnaissable comme journaliste.



M. Soumaré et ses confères expriment leur « totale solidarité » et son soutien sans faille à l’équipe du bureau AFP Dakar, et souhaite un prompt rétablissement à son collaborateur, « injustement brutalisé».