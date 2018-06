Violences sur une handicapée : une grande marche prévue dans les prochains jours

L'association des personnes accidentées vivant avec un handicap protestent vivement contre l'attaque, perpétrée par un Agent de sécurité de proximité (ASP) sur l'une des leurs. Ce dernier avait usé d'une violence inouïe contre une femme en fauteuil roulant. Très en colère, les membres de l’association se sont réunis à la Place de la Nation, ex Place de l’obélisque pour faire face à la presse et dénoncer un acte odieux.



Le président de Handicap.sn et porte-parole du jour a martelé : «c'est un acte inqualifiable auquel nous avons assisté avec cette violence de la part d'un ASP sur une personne handicapée qui plus est, est une femme, c'est inadmissible ».



Et d'ajouter : «nous sommes dans un pays de droit et ce t acte de barbarie ignoble doit être puni», avant de rappeler que ce n'est pas la première fois qu’une telle situation se produit puisque en 2016 et 2017, la même situation s'était produite. Ils prévoient d'organiser une grande marche dans les jours à venir pour me ttre la pression sur le procureur afin qu'il fasse la lumière sur cette affaire.